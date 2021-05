Homem conhecido como 'Químico do Tráfico' é preso em flagrante

Cleidinelson Silva Sousa, de 26 anos, conhecido como o “químico do tráfico”, foi preso em flagrante no beco Santo Antônio, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém. No local, segundo informações, funcionava uma “boca de fumo”, encerrada pelas autoridades policiais.

O suspeito confeccionava drogas como pasta base de cocaína e, depois, distribuía em pontos de tráfico espalhados pela cidade, para que fossem vendidas. Durante a abordagem no interior da residência onde Cleidinelson morava e foi preso, policiais civis e militares encontraram diversos materiais utilizados na produção do entorpecente: linhas, sacolas, além de dinheiro trocado e celular.

Após o ocorrido, o suspeito foi encaminhado à unidade policial do município para a realização dos procedimentos cabíveis.