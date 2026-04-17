Queda de mais de 80% nos crimes violentos marca avanço da segurança na Grande Belém

A redução dos crimes violentos na Região Metropolitana de Belém tem sido um dos principais reflexos de uma série de ações voltadas à prevenção, presença policial e uso de tecnologia. Nos últimos anos, estratégias como ampliação do videomonitoramento, reforço no patrulhamento e modernização de equipamentos contribuíram para uma queda expressiva nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que incluem homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em 2025 a região registrou 295 casos de CVLI, uma redução de mais de 80% em relação a 2018, quando foram contabilizadas 1.497 ocorrências. A queda vem sendo registrada de forma contínua ao longo dos anos: em 2019 foram 724 casos, em 2020 o número caiu para 479, seguido por 450 em 2021. Em 2022, foram 430 registros, enquanto em 2023 o índice chegou a 382 ocorrências. Já em 2024 houve leve variação, com 396 casos, e nova redução em 2025.

Nos dois primeiros meses de 2026, a tendência de queda permanece, com redução de 81,34% em comparação ao mesmo período de 2018, indicando a continuidade dos resultados. Entre as principais medidas adotadas estão o fortalecimento do policiamento em áreas estratégicas e o investimento em tecnologia, ampliando a capacidade de prevenção e resposta das forças de segurança.

Belém

Na capital paraense, R$ 133,5 milhões foram destinados à modernização das estruturas e ao reforço operacional das forças de segurança ao longo dos anos. Entre as entregas estão ambulância, implantação da nova Seccional da Sacramenta e da Delegacia da Ilha de Cotijuba, além da aquisição de lancha blindada para o Grupamento Fluvial (GFLU), mais de mil computadores e rádios digitais.

O avanço tecnológico também ganhou espaço, com a distribuição de computadores, drones, scanners 3D e equipamentos biométricos, além da instalação de câmeras integradas ao sistema de videomonitoramento e totens de segurança espalhados em diversos pontos da cidade, ampliando a vigilância em áreas estratégicas e fortalecendo ações de prevenção e investigação de crimes.

Outro eixo importante é o reaparelhamento das forças. No mesmo período, foram entregues mais de 11,1 mil armas de fogo, mais de 3,1 mil tasers (armas de menor potencial ofensivo), 6,7 mil algemas, mais de 7,3 mil coletes balísticos e 119 novas viaturas para diversas forças, entre outros equipamentos. As aquisições garantem melhores condições de trabalho aos agentes e maior eficiência nas operações.

Também foram entregues uma aeronave para o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e lanchas do programa Pró-Mulher, ampliando a capacidade de atuação das forças em diferentes frentes. “Os números confirmam que o Pará consolidou uma política de segurança pública sólida. Saímos de um cenário crítico em 2018 para uma realidade de controle e preservação de vidas”, diz o secretário.

Interação

O Pará foi o sexto estado brasileiro a implantar totens de segurança pública. Na Região Metropolitana de Belém, são 48 equipamentos instalados. Cada totem possui quatro câmeras com cobertura de 360°, uma para zoom em áreas de interesse e outra junto ao botão de emergência, permitindo interação em tempo real com o operador do Centro Integrado de Operações (Ciop).

Outros municípios

Além da capital, outros municípios que integram a mesma região também foram contemplados com investimentos importantes na segurança. Em Ananindeua, por exemplo, foram instalados totens de segurança, além da entrega de lanchas, viaturas blindadas e equipamentos operacionais. O município também recebeu o Totem da Mulher, voltado ao atendimento de vítimas de violência doméstica.

Barcarena recebeu reforço com a implantação da Central de Atendimento e Despacho, a delegacia da Polícia Civil e equipamentos de patrulhamento. Em Benevides, novo sistema de videomonitoramento e a Delegacia de Murinim fortaleceram a atuação policial. Já em Marituba teve o novo Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp) e equipamentos para a Guarda Municipal.

“Novas infraestruturas, tecnologia e valorização das forças de segurança têm ampliado a presença do Estado e melhorado a capacidade de resposta aos crimes. Com isso, a redução dos índices de violência na Região Metropolitana de Belém reflete uma estratégia contínua de fortalecimento da segurança pública, com impactos diretos na vida da população”, concluiu o secretário Ed-Lin Anselmo.