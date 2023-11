Quatro suspeitos de cometer tráfico de drogas são presos em Santarém

Quatro pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (10), suspeitas de tráfico de drogas no município de Santarém, oeste do Pará. A ação ocorreu durante a Operação “Match Point”, deflagrada pela Polícia Civil, por meio de equipes da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas. O intuito era cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar em vários locais da cidade.

A ação ocorreu através do trabalho dos policiais da Delegacia de Combate às Drogas. Além disso, teve apoio dos agentes da Delegacia de Homicídios, Delegacia Fluvial, UIP de Santarenzinho, Seccional Urbana de Santarém, UIP de Belterra, UIP de Mojuí dos Campos e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Santarém.

De acordo com os policiais, as quatro pessoas, que não tiveram o nome revelados, foram presas em flagrante durante as diligências. Com os suséitos foram apreendidos aparelhos celulares, balança de precisão, uma motocicleta, 89 trouxinhas de substância que aparentava ser oxi, 21 pacotes de substância semelhante a maconha, três análogas a crack e um invólucro de substância esbranquiçada semelhante a cocaína, além de objetos utilizados para a comercialização ilegal de entorpecentes.

Os presos foram levados à delegacia para o cumprimento das medidas cabíveis, onde permanecem à disposição da Justiça.