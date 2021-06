Quatro são presos pela Polícia Civil do Pará durante operação deflagrada no Rio de Janeiro

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil do Pará por uso de documento falso, durante a Operação Cabeças IV, deflagrada nesta sexta-feira (18), no estado do Rio de Janeiro. O objetivo era dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão contra pessoas ligadas a grupos criminosos, que além de cometerem crimes, comandavam ações no Pará. Um dos presos coordenava, à distância, o tráfico de drogas na região de Santarém. Ele pertencia a uma facção e já responde na Justiça por crimes de homicídio.

Além dos paraenses, foram presas também três pessoas do Amazonas e uma do Rio de Janeiro. Houve também a apreensão de uma tonelada de drogas e munições de calibre ponto 50, fuzil e granada.

As diligências se concentraram no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, local apontado pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP) como esconderijo dos alvos da operação. A área é considerada de difícil acesso, por ser inclinada e ter inúmeras vielas, que aumentam o risco de fuga e confronto. Logo na chegada, a equipe de policiais da Polícia Civil do Pará se deparou com um veículo atravessado em um dos acessos, para impedir a passagem dos agentes.

Participaram das ações agentes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), da Delegacia de Homicídios (DH) e da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRCO). A “Operação Cabeças”, da Polícia Civil do Pará, já prendeu pessoas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Goiás, Santa Catarina e em diversos municípios do Pará.

“O intuito é sempre o mesmo, fazer cumprir a justiça para quem cometeu crimes dentro do nosso estado. É importante ressaltar que essas ações começam muito antes, com investigações, levantamentos e o protocolo jurídico. Processo necessário para que a justiça seja feita de forma contundente”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Delegado Walter Resende. Todos os presos já estão à disposição da Justiça e aguardam decisão judicial para o encaminhamento ao Pará, onde serão custodiados em um presídio estadual. Com informações da Polícia Civil do Pará.