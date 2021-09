Justiça confirma prisão de quatro policiais da Rotam por suspeita de tortura e estupro

A Justiça Militar do Pará confirmou a prisão de quatro policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) na tarde desta terça-feira (21). Os militares estão sendo investigados pelo crime de estupro e tortura de uma jovem de 18 anos, moradora do município de Ananindeua, ocorrido em julho deste ano.

O promotor de Justiça Militar Armando Brasil confirma a prisão dos PMs, mas, diz que não pode passar detalhes da investigação, pois ela ocorre em segredo de Justiça. "Ainda estamos no processo de investigação e, por isso, não podemos repassar muitos detalhes. Mas o que posso dizer é que até o momento ocorreram quatro prisões de policiais da Rotam envolvidos neste crime", afirma.

O crime foi denunciado pela própria vítima diretamente à Justiça Militar, no mês de julho. Informações preliminares dão conta de que a jovem teria sido torturada e violentada sexualmente pelos militares. A partir da denúncia, a Justiça Militar deu início às investigações e montou uma operação. que foi concluída na última terça (21). A denunciante está sob proteção da Justiça e recebendo auxílio do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita).

"Nós efetuamos a prisão de quatro policiais, inclusive de um primeiro tenente. Mas as investigações continuam e acreditamos que tem mais pessoas envolvidas", informou Armando Brasil.

A reportagem de O Liberal solicitou nota à assessoria de comunicação da Polícia Militar e aguarda resposta.