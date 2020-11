Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas em Belém

Quatro pessoas foram indiciadas por Agentes da Divisão Estatual de Narcóticos (Denarc) pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. As prisões ocorreram nesta quarta-feira (4), no centro de Belém e no distrito Icoaraci, após apuração de denúncia recebida pelas autoridades policiais. Os detidos não tiveram a identidade revelada.

O primeiro flagrante ocorreu durante a abordagem a um veículo no centro da capital paraense. Dentro do carro havia um tablete de maconha e R$1.000 em dinheiro. O homem que estava de posse do material informou que a droga seria distribuída e denunciou o fornecedor.

Diante das informações, a equipe da Polícia Civil realizou diligências até o distrito de Icoaraci e prendeu mais dois suspeitos, que estavam com um tablete grande de maconha. Segundo os detidos, a droga seria comercializada na região e havia sido adquirida horas antes.

A dupla indicou o endereço e nome da fornecedora que também foi presa. De acordo com a Polícia Civil, os entorpecentes são oriundos da cidade de Manaus.

Após a prisão, os acusados foram conduzidos para sede da Denarc, em Belém, e autuados pelos crimes de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.