Quatro pessoas são presas em operação que combate tráfico de drogas em Mosqueiro

Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira (11), na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, durante a operação "Matapi". O trabalho tem objetivo de combater o tráfico de drogas e outros crimes na região. Além das capturas, a Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão.

A ação foi conduzida por agentes da Seccional de Mosqueiro. Após uma intensa investigação, os policiais identificaram os principais pontos de venda de drogas na região e solicitaram à Justiça mandados de busca domiciliar para seis endereços suspeitos.

"A Operação 'Matapi' reforça a luta contra o tráfico de drogas na área, visando à redução de outros crimes, como furtos e roubos. O objetivo é garantir um ambiente seguro e tranquilo, tanto para os moradores locais quanto para os visitantes da Ilha de Mosqueiro", disse Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Nas primeiras horas da manhã, 25 policiais civis, de várias divisões da PCPA, juntamente com a Guarda Municipal de Belém, cumpriram os mandados de busca, prendendo quatro pessoas e apreendendo entorpecentes e objetos.

“Matapi é um artefato indígena utilizado como uma armadilha para prender crustáceos, principalmente na bucólica de Mosqueiro. E hoje, com o apoio do canil da Guarda Municipal de Belém, desencadeamos a Operação. É a Polícia Civil do Estado do Pará assegurando um veraneio seguro não só para os moradores, mas para todos os frequentadores da ilha. O serviço do Sistema de Segurança é prover que esse ambiente continue saudável e seguro, porque quando você comete crimes de tráfico permeia uma quantidade imensa de outras situações penais, como roubo, furto e, após o consumo, a lesão corporal e até o homicídio”, ressaltou o diretor da Polícia Metropolitana, delegado Daniel Castro.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis, onde estão à disposição da Justiça.