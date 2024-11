Quatro pessoas são presas após PM encontrar arsenal escondido em embarcação no Pará

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar por associação criminosa e porte ilegal de armas e munições de fogo de grosso calibre nesta terça-feira (5/11) em uma área próxima a Abaetetuba, no nordeste paraense. De acordo com as autoridades, denúncias anônimas levaram à captura do quarteto após um cilindro ter sido encontrado em uma embarcação que vinha do Suriname, onde estava um cilindro que escondia fuzis AK-47, 556 e 762.

A polícia apreendeu o material e o levou para perícia. Os suspeitos detidos estão à disposição da Justiça.