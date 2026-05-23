Quatro pessoas são presas após apreensão de ouro e avião suspeito em Belterra
Uma arma de fogo também foi apreendida durante a ação no aeródromo do município
Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (22) durante uma operação no aeródromo de Belterra, no oeste do Pará. A ação resultou na apreensão de uma aeronave de pequeno porte, cerca de 750 gramas de ouro e uma arma de fogo.
Segundo informações da PM, a abordagem ocorreu logo após o pouso da aeronave no aeroporto do município. Durante a fiscalização, os policiais encontraram o ouro em posse do piloto do avião.
Ainda de acordo com a polícia, enquanto a ocorrência era atendida, um homem que aguardava nas proximidades do aeroporto em um veículo também foi abordado. Durante revista no carro, os agentes localizaram uma arma de fogo e munições.
O piloto informou aos policiais que havia saído do distrito de Monte Dourado, em Almeirim, no sudoeste do Pará.
As quatro pessoas detidas foram conduzidas para os procedimentos cabíveis. O ouro apreendido deverá ser encaminhado à Polícia Federal, que ficará responsável pelas investigações sobre a origem e a legalidade do minério.
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