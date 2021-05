Quase mil comprimidos de ecstasy são apreendidos dentro de quarto de hotel, em Itaituba

Quase mil comprimidos de ecstasy foram apreendidos dentro de um quarto de hotel, no distrito de Campo Verde, em Itaituba, sudoeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (27). A Polícia Militar informou que o dono da droga, que era um hóspede do hotel, não foi encontrado e continua foragido. A identidade do suspeito não foi divulgada.

O caso aconteceu por volta das 8h30, quando a polícia foi acionada pelo proprietário do hotel, que solicitou apoio para averiguar a situação de um hóspede. Segundo a polícia, o hóspede estava desde o último domingo (23) sem comparecer à recepção do hotel. Ele ficou ausente todo este período e levou consigo a chave do quarto.

Uma equipe de policiais foi ao local para acompanhar o proprietário do hotel na abertura do quarto, que estava vazio. Após uma revista no cômodo, foram encontrados 915 comprimidos de ecstasy embaixo do colchão. A droga foi apreendida e encaminhada para a 19ª Seccional, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

O dono do entorpecente continua foragido. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do suspeito seja repassada às autoridades pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.