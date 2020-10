Quase 500 detentos recebem benefício de saída temporária nesta terça-feira (20)

Quase 500 detentos de penitenciárias no Pará receberam o benefício da saída temporária nesta terça-feira (20), referente aos festejos do Círio. Ao todo 296 estão com a tornozeleira para monitoramnto eletrônico e outros 181 foram liberados sem monitoramento, com retorno marcado para o dia 27 de outubro. Assim como o realizado na liberação do Dia dos Pais, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) desenvolveu um planejamento para garantir a organização. Desta vez, as saídas foram fracionadas em sete grupos.

Neste primeiro dia, as unidades liberadas foram: Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), Centro de Progressão Penitenciária de Belém (CPPB), Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN), Centro de Recuperação Feminino (CRF), Centro de Recuperação de Mosqueiro (CRMO), Centro de Triagem da Marambaia (CTMARAMBAIA) e a Central de Triagem Metropolitana I (CTMI).

Antes da liberação, os internos passam por uma triagem realizada pela equipe técnica de saúde, uma das medidas de prevenção à covid-19. Como garantia de segurança, também foi realizada a validação biométrica em todos os custodiados. A saída também foi acompanhada pelo Comando de Operações Penitenciárias (COPE) que, na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), localizado no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, fez a escolta dos internos até o pórtico.

Diretora de Execução Criminal (DEC) da Seap, Patrícia Abucater explica as saídas fracionadas garantem que "não vai haver nenhum tipo de aglomeração, preservando, assim, a saúde dos custodiados".

Na retorno, os internos passarão por uma análise clínica por meio da equipe de saúde de cada unidade e ficarão em isolamento social por 21 dias.