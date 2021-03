Quase 5 mil mulheres foram vítimas de violência em Belém em 2020, alerta MPPA

Somente no ano de 2020, 4.712 mulheres foram vítimas de violência em Belém. Em mais da metade dos casos registrados, o agressor é ex-companheiro das vítimas. Os dados foram divulgados pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da capital.

O levantamento mostrou que fatores como baixa renda, pouca escolaridade e filhos no relacionamento são comuns entre as vítimas de violência doméstica e os agressores. Cerca de 40% das mulheres afirmaram não ter renda nenhuma e 51% têm pelo menos um filho com o companheiro violento. Além disso, um terço das vítimas e dos agressores não terminou o ensino fundamental.

Nos atendimentos feitos pelo MPPA, mais da metade das vítimas contou que os episódios de violência eram frequentes e ocorreram durante o relacionamento atual. Já no caso dos agressores, 51% deles eram ex-companheiros das mulheres agredidas e somente 37% estavam em algum relacionamento com as vítimas.

Ainda segundo o levantamento, pelo menos 53% das vítimas relataram que sofrem agressões de modo frequente. Os bairros com maiores incidências de casos de violência contra a mulher são: Jurunas, Guamá e Pedreira. No entanto, o órgão destaca que há casos de violência doméstica em diversos bairros.

MPPA discute políticas públicas de enfrentamento a violência contra mulher

Além de disponibilizar o relatório com dados anuais sobre a violência doméstica, a Promotoria de Justiça da Mulher também participou de uma reunião virtual com deputadas e com representantes de outros órgãos para discutir políticas públicas de enfrentamento a violência contra mulher.

No evento online, o promotor de Justiça Franklin Prado falou sobre a importância de políticas públicas para dar habitação e fonte de renda às mulheres que sofreram violência, pois muitas delas dividem o mesmo teto com seus agressores devido à dependência financeira.