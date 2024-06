Quarteto é preso suspeito de furto de quase 1 milhão em dinheiro e joias em Terra Santa

Quatro homens suspeitos de um furto a uma residência que resultou no prejuízo de quase 1 milhão de reais foram presos pela Polícia Civil na segunda-feira (3/06), no município de Terra Santa, oeste do Pará. Conforme as informações policiais, os investigados levaram dinheiro e joias do local. A ação de captura do quarteto contou com o apoio da Polícia Militar.

Durante a ação, os agentes ainda apreenderam uma motocicleta utilizada no crime. Durante as investigações foi constatado que os investigados tinham informações privilegiadas sobre a residência da vítima e como funcionava a rotina da família no local. Segundo o delegado Weslley Vicente, após um intenso trabalho de apuração e diligência foi possível identificar os suspeitos e realizar a prisão.

“A equipe foi para o campo e conseguiu capturar os quatro indivíduos envolvidos em flagrante. Além desses, eles suspeitam da existência de mais pessoas envolvidas e prometeram continuar as investigações para identificar todos os responsáveis. A prisão desses quatro indivíduos permitiu à polícia compreender a dinâmica do crime, e a Polícia Civil seguirá com as diligências até que todos os envolvidos sejam capturados”, contou.

Todos os procedimentos flagranciais cabíveis foram materializados e os presos foram enviados para a sede da Delegacia de Polícia. Depois, foram transferidos para o sistema penal em Santarém.