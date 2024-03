Quarteto é preso por tráfico de drogas e identidade falsa em Ipixuna do Pará

Quatro pessoas, que não tiveram identidades reveladas, foram presas por crimes relacionados ao tráfico de drogas e identidade falsa, na cidade de Ipixuna do Pará, nordeste paraense, na última quarta-feira (6). Os mandados de prisão foram cumpridos durante a operação “Búfala”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, por meio da delegacia do município, em colaboração com o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema e Paragominas.

Com o apoio da Delegacia de Augusto Corrêa, a operação “Búfala”, foi deflagrada com o intuito de localizar uma integrante de uma facção criminosa. Na residência da suspeita, que se identificou com um nome falso, foram apreendidos diversos entorpecentes que estavam sendo embalados para venda. A mulher e mais um suspeito, que foi encontrado no imóvel, foram presos.

VEJA MAIS

Após a obtenção da informação de que a indiciada estaria guardando mais substâncias ilícitas em outro endereço, a equipe se deslocou até o local. No domicílio, o namorado da suspeita foi encontrado na companhia de mais um suspeito, em posse de uma quantidade significativa de drogas. O quarteto, após ser conduzido à unidade policial, é mantido à disposição do Poder Judiciário.​