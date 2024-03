Foragido por tráfico de drogas, 'Barata' é preso novamente na ilha do Marajó

Foi preso nesta quinta-feira (7), em Melgaço, no Arquipélago do Marajó, um foragido da Justiça conhecido como “Barata”. Segundo informações da polícia repassadas ao portal Notícia Marajó, vinha sendo procurado depois de fugir da cadeia.

Ao portal, o delegado Castro, da Polícia Civil, explicou que agiu junto com a equipe plantonista, com o apoio da Polícia Militar, ao d​escobrir o paradeiro de “Barata”, que é condenado por tráfico de drogas e cumpria pena na Colônia Penal.

Com a fuga de “Barata”, o Poder Judiciário emitiu um novo mandado de prisão que foi cumprido em uma casa no bairro Centro. As equipes policiais fizeram o planejamento e conseguiram capturar o criminoso. O foragido se entregou sem resistência. Após a realização dos procedimentos de praxe, foi colocado novamente à disposição da Justiça.