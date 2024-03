PC prende casal e apreende 120 kg de drogas em Santarém

A Polícia Civil apreendeu 140 quilos de maconha, nesta quarta-feira (6), durante ação de combate ao tráfico, em Santarém, oeste do Pará. Um casal também foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

"No local onde a droga foi encontrada, também encontramos uma arma de fogo, munição para fuzil e uma lancha, que estava em um depósito à frente da residência dos suspeitos", informou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

Após serem presos, o casal foi conduzido até a unidade policial, onde deu cumprimento às medidas cabíveis e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Ainda sobre a operação, o diretor de polícia do interior, delegado Hennison Jacob, afirma que "a apreensão dos entorpecentes e prisão dos suspeitos faz parte do novo programa de metas estipulado pela PCPA para combater o tráfico de drogas e assegurar a paz social na capital e no interior do estado".