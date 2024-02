Mais de 73 quilos de entorpecentes são apreendidos em residência, em Ananindeua

Mais de 73 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, foram apreendidos na manhã desta terça-feira (20), no conjunto Cidade Nova, em Ananindeua. Conforme informações do 6º BPM, denúncias anônimas feitas por moradores auxiliaram as equipes para chegarem até onde a droga estava armazenada.

Conforme os PMs, os agentes chegaram ao endereço mencionado por volta de 7hrs da manhã. Os policiais informaram que a residência estava vazia no momento da ação. No entanto, as equipes acreditam que havia pessoas dentro do ímovel pois o portão estava aberto e as luzes dentro da casa estavam acesas. Os policiais informaram que possivelmente alguém deve ter avisado os ocupantes do local para saírem ao perceber a aproximação da viatura.

A droga foi encontrada no pátio do local, mas os policiais não sabem informar se o entorpecente havia acabado de chegar ou se estava sendo retirado da casa. Ao total, foram apreendidos 63 kg de maconha e 10,6 de cocaína. Todo o material foi encaminhado para a delegacia, onde ocorreram os procedimentos cabíveis.