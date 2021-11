Quadrilha rouba carro à luz do dia, no Umarizal

Um roubo à mão armada foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (25), na rua Diogo Móia, entre a travessa 14 de Março e a avenida Alcindo Cacela, no bairro do Umarizal, em Belém. Câmeras de segurança do local onde tudo aconteceu registraram a ação de, pelo menos, quatro criminosos, sendo três homens e uma mulher.

As vítimas estavam de saída de um prédio e se preparavam para entrar em um carro prata, modelo HB20, quando um outro veículo, Ford Fiesta de cor dourada, se aproximou. Os criminosos desceram do carro, um deles armado, e renderam quatro pessoas, levando o carro, além de objetos pessoais.

Em seguida, o bando empreendeu fuga tomando rumo desconhecido. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos. Segundo a Polícia Civil, o carro foi localizado horas depois, no bairro de Nazaré. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia realiza buscas na tentativa de prender os autores do crime.

Informações que ajudem a identificar e localizar o grupo podem ser repassadas através do número 181, do Disque-Denúncia.