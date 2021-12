Quadrilha é presa por homicídio e tráfico de drogas em Parauapebas

​Quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, foram presas pela Polícia Civil, na última sexta-feira (10), em Parauapebas. As prisões temporárias são decorrentes de mandados judiciais referentes à investigação de um homicídio, ocorrido em uma vicinal sentido ao município de Canaã dos Carajás. As informações foram divulgadas pela PCPA na noite de sábado (11).

Durante o trabalho investigativo sobre o crime, foi constatado que o endereço da mulher, que é um dos alvos, funciona como ponto de tráfico de drogas.​ ​Diante das informações, a equipe realizou a diligência e​,​ no momento da abordagem​,​ foi confirmada a denúncia. No imóvel​,​ foram encontrados e apreendidos entorpecentes, munições, armas de fogo, balança de precisão, vários celulares, rádios de comunicação, cadernos com anotações e uma quantia em dinheiro.

Segundo o Superintendente Regional do Sudeste do Pará, Thiago Carneiro, a ação visava cumprir medidas cautelares da investigação do homicídio e culminou também​​ na captura de praticantes de outros delitos. "No local da diligência, além dos dois alvos da investigação, estavam mais duas pessoas que foram autuadas em flagrante. Todos os presos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa, e dois deles seguem investigados pelo homicídio", informou o ​d​elegado Thiago Carneiro.

Todos foram conduzidos à ​u​nidade ​p​olicial e​,​ após ​a realização dos ​procedimentos cabíveis, foram encaminhados ao sistema penal onde permanecem à disposição da justiça.