Quadrilha é presa após assaltar residência e comércio em Oeiras do Pará

Quatro homens foram presos em Oeiras do Pará, no nordeste do Pará. Além de serem flagrados com diversos objetos roubados e armas de fogo, eles também são suspeitos de assaltar uma residência localizada no Rio Aracaeru. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta quarta-feira (17).

Equipes que atuam no 32° Batalhão de Polícia Militar foram acionadas, na madrugada da última segunda-feira (15), após um morador do município ter tido a residência e o estabelecimento comercial roubados por um grupo de assaltantes.

Segundo informações colhidas pela PM, os suspeitos portavam armas de fogo e conseguiram levar diversos pertences do local, como jóias, mercadorias, uma quantia em dinheiro, combustível e uma lancha.

Para localizar os envolvidos no crime, os militares iniciaram buscas no município e, durante as diligências, encontraram a quadrilha na terça-feira (16). Com os acusados foram encontradas três armas de fogo com diversas munições, a lancha que havia sido roubada e mais uma embarcação que era utilizada pelos assaltantes, além dos objetos que haviam sido roubados.

A quadrilha foi conduzida, junto com todo material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.