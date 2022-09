Protesto interdita trecho da avenida Augusto Montenegro, em Icoaraci

Um grupo de manifestantes realizou um protesto na tarde desta quarta-feira (21), em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Icoaraci, em Belém, na avenida Augusto Montenegro. O ato deixou o trânsito lento na via. Imagens compartilhadas nas redes sociais apontam para um suposto ato de trabalhadores de transporte alternativo, após um cobrador de van ter sido baleado em um assalto. A vítima morreu. A motivação da manifestação ainda não foi confirmada pela Polícia Militar.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou por meio de nota que as duas pistas da “avenida augusto Montenegro, no trecho próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, ficaram interditadas na tarde desta quarta-feira, 21, por causa de um protesto”. De acordo com o comunidado, “agentes da Semob deram apoio no local, onde atuaram na organização e orientação do trânsito. Os manifestantes dispersaram por volta das 16h e a via está liberada ao tráfego de veículos”.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações do caso para a PM e aguarda um retorno.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.