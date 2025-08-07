Capa Jornal Amazônia
Protesto causa congestionamento na BR-316, em Ananindeua

Dezenas de pessoas bloquearam a pista na tarde desta quinta-feira (7)

O Liberal
fonte

Dezenas de pessoas bloquearam a pista na tarde desta quinta-feira (7). (Foto: Redes Sociais)

Dezenas de pessoas bloquearam a pista na BR-316, em Ananindeua, na tarde desta quinta-feira (7). Durante o protesto, pedaços de madeira e outros objetos foram queimados na via, no sentido de saída da região metropolitana. A Polícia Militar está no local realizando o acompanhamento do ato. Devido ao bloqueio, um grande congestionamento de trânsito se formou na área.

De acordo com as informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), o ato teve início às 16h. Ainda não há informações oficiais sobre a motivação para o ato. Condutores que trafegavam saindo de Ananindeua para Marituba ficaram presos no engarrafamento. Até as 16h45, o fluxo no sentido de entrada à capital paraense seguia normal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para as autoridades policiais e aguarda o retorno.

