Promotoria Militar vai acompanhar caso de policiais que agrediram homem em Breu Branco

Dois policiais militares foram flagrados agredindo um homem, durante uma fiscalização de rotina, em Breu Branco, sudeste do Pará. O vídeo foi feito na tarde de sábado (6) e correu as redes sociais digitais neste domingo (7). Os agentes são do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), que já identificou os dois e os afastou do serviço operacional. Agora o caso será acompanhado pelo Ministério Público Militar.

O promotor de Justiça Militar Armando Brasil lembra que os dois policiais já foram afastados da função. Porém, isso não impede que a investigação seja acompanhada. Ele disse ter recebido a informação de que o homem que aparece sendo agredido no vídeo teria se recusado a ser revistado. Daí o uso majorado de força. Mas para o promotor, não há justificativa para a forma de força empregada.

"Será dado o direito de eles se manifestarem. De qualquer forma, vou requisitar um Inquérito Policial Militar (IPM) e um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), bem como portarias de instauração de ambos os procedimentos para acompanhamento da Promotoria Militar", comentou Armando Brasil.

Após o caso, o BPRV, da Polícia Militar, informou, por nota, que "...os policiais filmados na abordagem já foram identificados e os mesmos serão afastados do serviço operacional. A Corregedoria da Corporação instaurará o Inquérito Policial Militar que vai apurar as circunstâncias da agressão. A PM ressalta que não compactua com qualquer conduta que fira os preceitos éticos basilares da Corporação".