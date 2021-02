Vídeo mostra policiais agredindo homem na estrada para Breu Branco

Um vídeo circula nas redes sociais, neste domingo (7), mostrando um homem sendo agredido por policiais militares na estrada já próximo à entrada da cidade de Breu Branco, no sudeste estadual. A Polícia Militar comunicou que os militares filmados são do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), já foram identificados e serão afastados do serviço operacional. Os militares envolvidos vão responder a inquérito policial.

A Corregedoria da Polícia Militar do Pará vai instaurar um inquérito policial militar para apurar as circunstância da agressão contra o homem, cujo nome não foi divulgado. Em nota, a PM ressaltou "que não compactua com qualquer conduta que fira os preceitos éticos basilares da corporação'', informa o documento divulgado neste domingo (7).

Ainda não há informações sobre quando teria ocorrido, de fato, essa abordagem. Mas no vídeo é possível ver a viatura policial estacionada no meio-fio, próximo do homem sem camisa, que parece irritado.

Nas imagens, vê-se que em uma primeira tentativa de condução de um dos policiais, o homem se desvencilha, após, o homem aceita virar de costas, como se tivesse recebido ordens para não reagir à revista dos militares.

Ele vira de costas, e realmente, não reage. E é justamente quando ele vira de costas que um dos PMs o agride na região da nuca e cabeça. A situação fica em aberto porque a pessoa que estava filmando para de gravar a cena.

Até então, não se tem informações sobre a motivação da abordagem contra o homem, que acabou agredido, sem reagir.