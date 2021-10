Professora que desapareceu no Umarizal é encontrada em Mosqueiro

A professora Carolina Mácola, de 38 anos, foi localizada por populares na noite desta terça-feira (19), na Ilha de Mosqueiro, em Belém. A informação foi confirmada pela mãe de Carolina, Denise, que informou ainda que a filha está bem. Carolina desapareceu por volta das 10h da manhã do dia de hoje, no bairro do Umarizal. Segundo a família, ela estava sob efeito de fortes medicações no momento em que saiu correndo do carro onde estava com sua mãe e sumiu. A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas e ajudaram nas buscas pela moça.