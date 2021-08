Jovem desaparece após pegar carona com o ex-namorado

Um mistério ronda o caso de uma jovem de 23 anos que desapareceu depois de pegar carona com o ex-namorado. O caso aconteceu no último dia 4 de agosto, no Rio Grande do Sul, e foi destaque no portal UOL. Segundo a Polícia, a jovem, que se chama Daniele, havia estado em uma academia e depois passado em uma padaria próxima antes de ir para casa. Porém, ela nunca chegou ao seu destino.

O inquérito policial apontou o ex-namorado como principal suspeito do desaparecimento. Ele foi preso após contradições em seu depoimento. Câmeras registraram o momento em que Daniele deixa a padaria e entra no carro do acusado. O ex alega que os dois apenas conversaram e que, depois disso, teria deixado a moça perto de casa.

A Polícia segue com as buscas pelo paradeiro da mulher desaparecida.