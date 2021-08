Homem passa mal em voo e desaparece durante conexão

No último dia 2 de agosto, o marceneiro Eliseu Teixeira Mendes, de 46 anos, desapareceu após passar mal em um avião. Ele viajou de Portugal, onde mora há cinco anos, ao Brasil para comemorar o aniversário com os filhos em Poços de Caldas, Minas Gerais. As informações são do UOL.

As informações são que ele teve uma crise de ansiedade e foi atendido durante uma conexão no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Eliseu foi levado para um hotel pela companhia aérea para embarcar no dia seguinte, mas sumiu. Um vídeo com imagens do hotel, registradas às 3h12 de 2 de agosto, mostram o homem deixando o endereço. Ele estava com dificuldades para se locomover. A família disse que talvez fossem os efeitos dos medicamentos.

Segundo a polícia, o rapaz foi visto por testemunhas mais de 12 horas depois nas proximidades do hotel, onde a mochila dele foi encontrada. Eliseu parecia estar agitado. Um dia após o desaparecimento, um guarda civil encontrou a bolsa com os pertences de Eliseu dentro de um condomínio e entrou em contato com a família. A mochila é a mesma que aparece com ele no saguão do hotel, no último registro antes do seu desaparecimento. Os investigadores ainda tentam rastreá-lo.