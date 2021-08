Professora paraense é flagrada e presa com crack e maconha

Rosângela Araújo de Brito, de 48 anos, foi presa pelo crime de tráfico de drogas na tarde da última quinta-feira, 26, em Monte Alegre, município do Baixo Amazonas Paraens. A mulher é professora da rede estadual de ensino e, na casa dela, os policiais encontraram quase 2 kg de drogas.

De acordo com informações do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 16h, eles receberam a informação de que em uma casa no bairro Planalto estava ocorrendo a venda de entorpecentes. A guarnição foi ao local e lá, encontrou um carro em atitude suspeita, que ao perceber a viatura, saiu em fuga pelas ruas do bairro. A condutora começou a fazer manobras arriscadas e chegou a jogar o veículo em cima do canteiro central para tentar escapar da polícia.

O veículo Volkswagen Gol foi alcançado pela viatura e abordado pelos policiais quando entrava em uma residência. No carro, conduzido pela professora, a PM encontrou duas porções de 47 gramas de maconha do tipo "skank", com maior potencial entorpecente.

Segundo o 18º BPM, a mulher foi reconhecida como esposa de Keverson Michel, um homem preso por tráfico de drogas anteriormente. A PM, juntamente com a Polícia Civil, entraram na casa de Rosângela, onde encontraram mais drogas. Ao todo, foram apreendidas 38 petecas de crack (599 gramas) e uma barra de skank (1,2 Kg).

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão à acusada e, em seguida, ela foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Rosângela atuava no Sistema Modular de Ensino (Some).