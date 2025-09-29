Capa Jornal Amazônia
Professora morre em colisão entre dois carros de passeio em Ulianópolis

O acidente de trânsito foi registrado na manhã de domingo (28), na BR-010

O Liberal
fonte

Professora morre em colisão entre dois carros de passeio em Ulianópolis. (Foto: Redes Sociais)

Uma professora identificada como Adriele Reis Moura Pinto morreu em uma colisão entre dois carros de passeio na BR-010, em Ulianópolis, no sudeste do Pará. O acidente de trânsito ocorreu na manhã de domingo (28), no KM-125, na pista sentido ao município de Paragominas. Ao menos seis pessoas, que estavam nos veículos envolvidos, ficaram feridas.

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias da colisão entre os dois veículos, que teria ocorrido por volta de 11h. Os relatos preliminares são de que a vítima que morreu estava como passageira de um dos veículos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois veículos na pista. Um deles, de cor branca, está com a frente completamente destruída. Já o segundo carro, um automóvel preto, está virado com as rodas para cima na margem da via, devido a ter capotado. O corpo da vítima foi arremessado e ficou caído ao lado dos veículos. Não há detalhes sobre em qual dos carros ela estava.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas ao local para controlar o tráfego e iniciar as apurações sobre o acidente. A Polícia Militar, Civil e Científica também estiveram na área para realizar a perícia e iniciar as investigações sobre as circunstâncias do acidente. Os feridos foram socorridos por ambulâncias e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas. O estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

