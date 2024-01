Professora morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente de trânsito na BR- 230, em Altamira

Uma professora chamada Sulamita Rabelo da Silva Félix, de 34 anos, morreu durante um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão, próximo ao bairro Buriti, na BR-230, em Altamira, sudoeste paraense. Além da vítima fatal, outras seis pessoas da mesma família ficaram feridas após a colisão.

Segundo as informações iniciais, tudo ocorreu por volta de 17h10. A rodovia não estava muito movimentada quando o acidente ocorreu. O carro menor, que seria de um motorista por aplicativo, estava trafegando sentido Brasil Novo e o condutor do caminhão seguia para Altamira quando a colisão frontal ocorreu. O veículo ainda teria rodado na pista antes de parar às margens da rodovia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o condutor do veículo menor tenha perdido o controle da direção e invadido a contramão por causa de uma aquaplanagem. No entanto, todas as informações serão apuradas pelos agentes. Todos os ocupantes do carro menor seriam da mesma família, são eles: três crianças e dois adultos, identificados como Sandra Merice e Dario Rabelo - que dirigia o carro. Além de Sulamita Rabelo, que morreu ainda no local. O motorista do caminhão não teve ferimentos graves após o acidente. Ele passou por exames de alcoolemia e foi comprovado que não havia ingerido bebidas alcoólicas.

Os cinco sobreviventes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Devido à gravidade dos ferimentos, a família foi transferida para o Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT).

A vítima foi removida e os peritos realizaram a perícia no local. Devido a chuva, os agentes encontraram dificuldades para realizar os procedimentos no local. Sulamita era natural de Altamira, mas trabalhava como professora no ensino infantil e era moradora do município de Brasil Novo. Ela deixa marido e três filhas.