Professor é preso suspeito de abusar de aluna em Breves, na ilha do Marajó

Nesta quinta-feira (13), a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão decorrente de condenação transitada em julgado contra um homem pelo crime de estupro de vulnerável, no município de Breves, na ilha do Marajó.

O crime ocorreu na época em que o acusado era professor da vítima e se aproveitou da proximidade com a jovem, obrigando-a a manter relação sexual mediante ameaças.

A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Breves, com o apoio do Núcleo de Investigação Policial, que conseguiu localizar e prender o investigado, atualmente à disposição da Justiça.