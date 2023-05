Dono de escola de futebol é preso por suspeita de estupro de vulnerável

O dono e professor de uma escola de futebol, de 63 anos, foi preso por estupro de vulnerável em Parintins (AM), na última segunda-feira (15). A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão, por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), após as investigações mostrarem que o suspeito teria estuprado três meninas com idade entre 11 e 12 anos.

VEJA MAIS

De acordo com as autoridades, o proprietário da escola foi localizado no bairro Palmares e vinha sendo investigado desde o dia 5 deste mês. Uma das mães das vítimas decidiu denunciar o suspeito após ter acesso a um vídeo que mostrava o homem praticando o crime contra a filha dela.

"Constatamos que o suspeito é dono de uma escola de futebol e as vítimas faziam parte de sua equipe. Ele se aproveitava disso para cometer os atos libidinosos, e também costumava dar dinheiro e presentes para elas", confirmou Marna de Miranda, delegada da DEP.

O homem de 63 anos ficará à disposição da Justiça e responderá por estupro de vulnerável. "As investigações continuarão para saber se há outras vítimas. As três menores estão sob os cuidados das famílias e contam com o apoio da delegacia especializada", explicou a delegada.