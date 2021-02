VÍDEO: Produtor rural é preso após matar mula a tiros no Pará

Um produtor rural foi preso, no nordeste do Pará, após ter matado uma mula a tiros nesta quarta-feira (10). Segundo informações da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Tailândia, o acusado confessou o crime e alegou que o animal teria invadido a propriedade dele e comprometido parte de uma plantação do terreno. Ele foi identificado como Sidiney Coser, de 28 anos.

Vídeos do crime foram massivamente compartilhados no município. Além da mula morta, o homem também foi flagrado tentando arrastar o animal fazendo o uso de um trator para tirá-lo do local.

Ainda conforme a CIPM, foi um homem de prenome Mathias, proprietário da mula, que procurou a Polícia Militar para denunciar a ação criminosa. Aos policiais, ele teria informado que o animal estava perdido há alguns dias e teria sido baleado pelo acusado, vindo a óbito em seguida.

Na propriedade, os militares abordaram o acusado e o flagraram em posse de uma pistola .40, de uso exclusivo das forças militares. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, onde prestou depoimento.

Segundo o delegado Márcio Nogueira, responsável pelo caso, ao que tudo indica, Sidiney também pode ter cometido crimes similares anteriormente. "O proprietário prestou depoimento e já há relato de que outras pessoas devem denunciar crimes parecidos. Inclusive há vídeos de outros animais que ele teria baleado. Não é um fato isolado. Não sei se ele ceifou a vida de outros animais, mas há indícios de maus-tratos. Agora aguardamos os proprietários desses outros animais para que sejam instaurados quantos procedimentos forem necessários em relação a esses casos".

O delegado destaca ainda que, apesar da lei nº 14.064, de 2020, prever penas mais severas em casos de violência apenas contra cães e gatos, o homem tem como agravante outros crimes praticados.

Ele foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, disparo de arma de arma de fogo e maus-tratos contra animais.

Sidiney Coser está preso e segue à disposição da Justiça. "O procedimento já foi feito e, inclusive, já foi comunicado à Justiça. Agora aguardamos a decisão do juiz para que ele seja encaminhado para a audiência de custódia", destacou Nogueira.

Veja o vídeo:

(Com colaboração do Portal Tailândia)