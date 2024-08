Produtor rural é morto a tiros em São Félix do Xingu; suspeito já foi identificado

O produtor rural Divaldo Evangelista Viana, de 49 anos, foi assassinado a tiros na última segunda-feira (5) no distrito da Taboca, em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. O crime aconteceu no quilômetro 6 da vicinal Araçu, próximo à “Fazenda Capanema”. A vítima estava sozinha e dirigia uma motocicleta quando foi alvejada pelo menos sete vezes.

De acordo com informações da polícia, o principal suspeito do crime já foi identificado: trata-se de um ex-caseiro que já trabalhou para Divaldo. Após o ocorrido, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado pelas autoridades policiais.

Familiares de Divaldo relataram à polícia que ele já vinha sofrendo ameaças e tinha uma rixa com o ex-caseiro, que supostamente seria o autor das ameaças. A polícia trabalha com a hipótese de que as motivações do crime sejam trabalhistas. Equipes da Polícia Civil da Taboca, sob a coordenação da Superintendência Regional do Alto Xingu, continuam investigando o caso para elucidar todas as circunstâncias.

Como a moto e outros objetos de valor não foram roub​ados, a hipótese de latrocínio foi descartada. A polícia ainda investiga se Divaldo foi vítima de uma emboscada ou se foi perseguido antes de ser alvejado. Os disparos foram efetuados com um revólver calibre .32. Agentes da Polícia Civil e do 36º Batalhão de Polícia Militar, sob o comando do major Júlio, realizaram buscas na região para tentar localizar o suspeito, mas até o momento não obtiveram sucesso.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na solução do caso seja encaminhada ao Disque-Denúncia (181). Informações mais urgentes podem ser comunicadas pelo número 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Fotos, vídeos, áudios e localizações também podem ser enviados à atendente virtual Iara pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.

Com informações do site Fato Regional.