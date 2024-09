Prisão do sétimo envolvido em roubo a banco de Ipixuna do Pará é realizada em Paragominas

O sétimo envolvido no roubo de uma agência bancária, situada no município de Ipixuna do Pará, foi capturado pela Polícia Civil do Pará nesta quinta-feira (12). A prisão do suspeito aconteceu na cidade de Paragominas, sudeste do Pará, e foi realizada pelos agentes da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA/DRCO), com a colaboração operacional do Núcleo de Apoio à Investigação (Nai) de Paragominas.

Entenda o caso

No dia 30 de julho de 2022, criminosos utilizaram a modalidade "Novo Cangaço" para explodir uma agência bancária localizada na cidade Ipixuna do Pará. Eles, além de subtraírem uma grande quantia em dinheiro, fizeram reféns e trocaram tiros com a Polícia.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, a PC já conseguiu identificar nove suspeitos. Sete deles foram presos e dois morreram durante uma intervenção policial.

"Nove envolvidos na ação criminosa já foram localizados, sete deles foram presos e dois morreram em confronto com a polícia. A intervenção aconteceu em janeiro deste ano, na cidade de Mãe do Rio", detalhou o gestor.

VEJA MAIS

Ainda sobre a prisão do sétimo suspeito, o titular da DRRBA, delegado Felipe Castro, contou que "a operação reforça a importante atuação da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro no combate e repressão a este tipo de crime, o qual não ocorre há mais de um ano no Estado do Pará. Importante sempre frisar que, ações integradas com outras forças de segurança, o uso de instrumentos de inteligência, de análise, e a investigação de campo têm sido essenciais para identificar os criminosos e desarticular as quadrilhas envolvidas com roubo a banco, garantindo, assim, a redução significativa dos números de crimes em nosso Estado".

Após ter cumprido as medidas cabíveis, o homem já está à disposição da Justiça. A Polícia Civil seguirá com as investigações com o objetivo de identificar e localizar os demais envolvidos no roubo.