Princípio de incêndio é registrado na Seccional de São Brás na tarde desta terça-feira (23/04)

Um princípio de incêndio foi registrado na Seccional de São Brás, localizada na avenida Governador Magalhães Barata, na tarde desta terça-feira (23/04), em Belém. As chamas teriam iniciado por volta das 16h20 em uma central de ar-condicionado. Não houve feridos. As informações foram confirmadas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).

Ainda de acordo com o Ciop, logo após o início do sinistro, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) foram deslocadas para atuar no controle das chamas, que não se espalharam pelo prédio. Por volta das 16h40, os Bombeiros já tinham controlado a situação e não havia mais focos de incêndio no equipamento.

Por conta disso, a circulação de pessoas dentro da seccional foi isolada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.