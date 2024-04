Empilhadeira pega fogo no meio da rua na travessa Curuzu nesta segunda-feira

Uma empilhadeira pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (22), na travessa Curuzu, entre as avenidas Duque de Caxias e Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), ninguém ficou ferido. Segundo informações que circularam pelas redes sociais, o sinistro ocorreu por volta das 12h.

Minutos após o início do incêndio, as equipes do CBMPA foram acionadas para o local. Uma guarnição da corporação atuou no combate às chamas. Ainda assim, a máquina ficou totalmente destruída. O fogo se alastrou rapidamente por toda a empilhadeira, como é possível observar em imagens que circulam pelas redes sociais.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não confirmou o que causou o início do sinistro. Também nos registros que circulam pelas redes sociais, algumas pessoas que passavam pelo local observavam a cena assustados. “Foram tirar tijolos aqui no caminhão e pegou fogo”, disse uma pessoa que presenciou o sinistro.