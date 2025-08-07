Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Princípio de incêndio é registrado em loja chinesa no bairro da Campina, em Belém

Por sorte, moradores conseguiram controlar o episódio com um extintor de incêndio.

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o princípio de incêndio que atingiu a loja de produtos chineses. (Foto: Márcio Samart)

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (7/8), em uma loja de produtos chineses localizada na rua 28 de Setembro, próximo à avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. A suspeita é de que o sinistro tenha sido causado depois que o condensador de um ar-condicionado, supostamente, tenha entrado em curto-circuito.

Vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um deles, é possível ouvir estalos e ver fumaça, faíscas e até fogo saindo do equipamento de refrigeração. “Chama os bombeiros”, diz uma mulher ao fundo da gravação.

Por sorte, moradores conseguiram controlar o episódio com um extintor de incêndio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e aguarda retorno.

Palavras-chave

polícia

princípio de incêndio

loja chinesa

campina

belém
