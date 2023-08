Principal suspeito de matar 'Neném' é preso após fugir da PM em Alenquer

Rodrigo dos Santos Ferreira, de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira (2), bairro Camburão, em Alenquer, município oeste do Pará. Ele é o principal suspeito de matar Arlito Ferreira da Silva, 30 anos, conhecido pelo apelido de “Neném”, em abril deste ano, na mesma cidade. O corpo da vítima foi encontrado no dia 24 daquele mês enrolado em uma rede dentro do banheiro da casa onde morava.

VEJA MAIS

Por volta das 16h30, militares da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (26ª CIPM) faziam rondas no bairro Independência. Ao ver a guarnição, Rodrigo fugiu e na corrida violou o quintal de várias casas, o que lhe causou algumas lesões pelo corpo e um corte no rosto. A PM conseguiu alcançá-lo e o abordou.

Ao descobrirem o nome do suspeito, os policiais constataram que Rodrigo tinha um mandado de prisão em aberto pelo homicídio de Arlito. Diante dessa situação, ele foi levado ao Hospital Santo Antônio para tratar dos machucados que sofreu durante a suposta fuga.

Após isso, Rodrigo foi levado à delegacia da cidade, onde ficará à disposição da Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

O crime

O corpo de “Neném” foi encontrado no dia 24 de abril deste ano, dois dias depois dele ter sido dado como desaparecido. Quando o caso ocorreu, 2º sargento Mota, da PM, disse ao repórter Marcelo Leitão que testemunhas viram pessoas cavando um buraco no fundo do imóvel onde a vítima foi achada morta, o que dá a entender que a cova seria destinada ao cadáver de Neném.

A vítima estava em estado avançado de decomposição e com os punhos amarrados. De acordo com a PC, o homem apresentava lesões na cabeça causadas, possivelmente, por um objeto contuso. A residência onde Arlito foi localizado, segundo consta no relato policial, era frequentada por usuários de drogas.