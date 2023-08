Homem mantém esposa e dois filhos pequenos reféns após polícia tentar prendê-lo em Castanhal

Um homem mantém os dois filhos pequenos e a esposa reféns desde às 6h desta quinta-feira (3), em Castanhal, nordeste paraense. A Polícia Civil foi cumprir um mandado de prisão contra ele pelo crime de tráfico de drogas, mas não quis se entregar. Os agentes foram recebidos a tiros de fuzil pelo homem, conforme relatado pela PC. Os disparos não acertaram ninguém. Por conta disso, o homem ficou com os três familiares sob poder dele.

Ainda de acordo com a PC, o alvo da ação é faccionado do Comando Vermelho e ocuparia a posição de "torre" na facção criminosa no município de Tailândia, no nordeste do Pará. A Polícia Militar ajuda na negociação para liberar os reféns e na rendição do homem.

Nas redes sociais, vídeos são compartilhados sobre o caso e mostram uma grande quantidade de curiosos acompanhando o trabalho da polícia, que já dura quase três horas e meia.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes da ocorrência à PC e aguarda retorno.