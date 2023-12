Principal alvo de fraudes no Ministério da Pesca foi preso em Redenção

A Polícia Federal, por meio da operação “Big Fish” identificou, nesta semana, no município de Redenção, indivíduos que atuavam como intermediários em fraudes no Ministério da Pesca e Aquicultura. Os delitos praticados pelos acusados são organização criminosa, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo eletrônico e fraude eletrônica. O principal alvo da operação não havia sido encontrado na deflagração da operação “Big Fish”, realizada no último dia 7, mas continuou a ser procurado e foi preso.

Os policiais foram à casa do suspeito no dia da operação, mas ele não estava. Esta semana, porém, foi encontrado pela rua, em Redenção, quando foi cumprida a prisão preventiva, decretada pela 12ª Vara Federal de Brasília (TRF-1).

A operação “Big Fish” apura acessos irregulares aos sistemas do Ministério da Pesca e Aquicultura, responsáveis pela emissão de carteiras de pescador profissional. Com a cooperação do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério da Gestão e Inovação, foi possível identificar os responsáveis pelos atos de invasão aos sistemas e inserção de dados falsos.

Os policiais federais identificaram os indivíduos que atuavam como intermediários, oferecendo serviços de aprovação dos processos para emissão das carteiras de pescador profissional.

Também foi localizado outro núcleo criminoso que produzia fotografias e vídeos com uso de ferramentas de digitais. Segundo a Polícia Federal, o objetivo dessas falsificações era burlar a autenticação biométrica de serviços públicos e bancários.