PRF registra 13 acidentes com mortes no mês de julho nas estradas do Pará

Na última sexta-feira do mês, dia 30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgou um balanço parcial da Operação Férias Escolares 2021, referente às ocorrências registradas de 01 a 30 de julho nas rodovias federais do Pará.

Até o momento, foram registrados 82 acidentes das estradas, sendo com destes, 13 foram com morte e 57 com feridos, além de 12 sem vítimas. Abaixo, mais números divulgados pela PRF.

Autuações:

Alcoolemia (por constatação): 18

Alcoolemia (por recusa): 26

Condutor ou passageiro sem capacete: 444

Condutor sem cinto de segurança: 26

Passageiro sem cinto de segurança: 107

Criança sem DRC: 58

Condutor manuseando ou segurando celular: 42

Ultrapassagem em faixa contínua: 627

Ocorrências Policiais:

Armas apreendidas: 15

Munições apreendidas: 11.813

Veículos recuperados: 556

Crimes ambientais: 15

Madeira: 253,92 m³

Mandado de Prisão: 9

Pessoas detidas: 127

Drogas apreendidas:

Cocaína: 956.800 kg

Crack: 0,138 kg

Ecstasy: 47 und

A Operação Férias Escolares 2021 vai até o dia 02 de agosto, segunda-feira. A estratégia é reforçar o policiamento e a orientação de trânsito em locais e horários de maior fluxo de veículos, incidência de acidentes graves e de crimes.