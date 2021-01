PRF recupera motocicletas roubadas em Castanhal e Bragança

Duas motocicletas com registro de de furto/roubo foram recuperadas por agentes rodoviários federais nos municípios de Bragança e Castanhal, ambos no nordeste paraense. Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira (4), os veículos foram encontrados no último sábado (2), após consultas no sistema da instituição policial.

O primeiro veículo foi recuperado na BR-308, em Bragança, por volta das 17h. Na ocasião, o condutor de uma motocicleta Honda/CG foi abordado. Na ocasião, ele apresentou um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com indícios de falsificação, o que instigou os agentes e deu início a uma fiscalização que constatou elementos adulterados no veículos. Uma pesquisa no sistema da PRF constatou o registro de roubo e furto do dia 6 de setembro de 2019.

A segunda motocicleta foi recuperada no quilômetro 63 da BR-316, no município de Castanhal. Durante uma abordagem dos agentes, o condutor de uma motocicleta Honda/Pop não apresentou documentação. Após verificação no sistema de consulta, constatou-se que a moto tinha registro de furto/roubo registrado do dia 2 de agosto de 2019.

Os dois condutores foram encaminhados para Delegacia de Policia Civil dos respectivos municípios para prestar esclarecimentos. Os veículos foram apreendidos e encaminhados ao órgão competente.