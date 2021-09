PRF recupera motocicletas com registros de furto e roubo, em Itaituba e Santarém

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, neste sábado (11), no município de Rurópolis, região sudoeste do Pará, duas motocicletas com registro de roubo/furto em Itaituba e Santarém, respectivamente.

A primeira apreensão ocorreu durante abordagem a uma motocicleta, modelo Bros, de cor vermelha, sem placa, no quilômetro 1001 da rodovia BR-230, a rodovia Transamazônica, por volta do meio-dia. Após os policiais consultarem o sistema de informação, constataram que havia um registro de roubo/furto na cidade de Itaituba, datado em julho de 2019.

A segunda motocicleta era uma Honda CG 125, sem placa, que estava estacionada em via pública. Durante os procedimentos de verificação sobre as informações do veículo, os agentes constataram que a motocicleta possuía registro de furto, desde maio de 2012, no município de Santarém.

O responsável pelo veículo se apresentou aos policiais e alegou que tinha comprado o veículo recentemente e não sabia da existência do registro de furto.

Nos dois casos, os veículos foram encaminhados à Polícia Civil de Rurópolis, para que fossem realizados os procedimentos legais.