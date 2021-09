PRF recupera motocicletas com registro de furto e roubo em Brasil Novo

Duas motocicletas foram recuperadas, na BR-230, no município de Brasil Novo, sudoeste do Estado, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última terça-feira (28). Os dois veículos estavam estacionados às margens da rodovia, sem as placas de identificação.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 13h35, quando a equipe avistou uma motocicleta Honda Pop 100, de cor vermelha, estacionada. Após consulta aos sistemas da PRF, foi identificado um registro de furto/roubo, realizado na cidade de Altamira, no dia 2 de maio de 2016.

Durante a abordagem, ninguém se apresentou como sendo condutor ou proprietário da motocicleta. Então, o veículo foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

A segunda abordagem foi feita às margens da BR 230, quando a equipe avistou uma motocicleta Honda Pop 100 de cor preta, que estava estacionada em frente a uma oficina. O dono da oficina se apresentou à equipe e informou que o veículo pertencia a um cliente seu e que desconhecia qualquer outra informação.

Após a realização de consulta nos sistemas da PRF, foi localizado um registro de furto/roubo de 2016, também realizado na cidade de Altamira. Além da restrição de furto/roubo, foram identificados indícios de adulteração no número do motor.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e entregue à Polícia Civil para submissão à perícia e o proprietário da oficina onde a moto foi encontrada foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.