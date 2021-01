PRF prende homem por receptação e apreende carro roubado em Anapu

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta última terça-feira (26), um homem por suspeita de receptação no município de Anapu, oeste do Pará. Durante uma fiscalização de rotina, no quilômetro 502 da rodovia BR-230 (Transamazônica), um carro Fiat Strada vermelho foi parado. Havia registro de roubo ou furto.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe da PRF registrou vários sinais de adulterações nos elementos identificadores do veículo. Após consultas nos sistemas da PRF nacional, foi possível detectar a ocorrência de roubo ou furto no município de Quirinópolis (GO).

Questionado pelos policiais sobre a origem do veículo, o condutor relatou que pertencia ao pai dele e que havia comprado há aproximadamente seis meses, pela quantia de R$ 25 mil. O veículo não vale isso e qualquer pessoa deve desconfiar de automóveis sendo vendidos por valores muito abaixo do mercado.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Anapu, onde foi autuado por receptação. A PC vai abrir um inquérito sobre essa aquisição suspeita do veículo e entrar em contato com autoridades de Goiás para fazer a devolução do veículo ao legítimo proprietário.