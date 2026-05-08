PRF prende dois foragidos da Justiça durante fiscalização em ônibus no Pará

Na tarde desta quinta-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens procurados pela Justiça durante uma fiscalização realizada no município de Santa Maria do Pará.

De acordo com a PRF, por volta das 15h30, os agentes abordaram um ônibus interestadual que havia saído de Belém com destino a Natal. Durante consultas aos sistemas da corporação, os policiais constataram que dois passageiros possuíam mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e estupro de vulnerável.

Apesar de estarem no mesmo veículo, os suspeitos não viajavam juntos e não possuíam qualquer ligação entre si, segundo a PRF.

Os homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A ação, segundo a corporação, reforça o compromisso da PRF com o cumprimento de mandados judiciais e a promoção da segurança nas rodovias federais.