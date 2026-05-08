‘Teta’ é morto a tiros por dupla de moto em bar de Jacundá

Jailson Santos da Silva, de 21 anos, conhecido pelo apelido de “Teta”, foi morto a tiros no fim da tarde de quinta-feira (7), dentro de um bar localizado na Rua Pitinga, no bairro Castanheira, em Jacundá, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima foi surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta e fizeram vários disparos de arma de fogo.

Pessoas no local relataram que Jailson trabalhava como ajudante de açougueiro. Ele estava conversando no estabelecimento por volta das 17h30, quando os suspeitos chegaram ao local. O passageiro desceu do veículo, se aproximou da vítima e efetuou vários disparos de arma de fogo. Após o ataque, os suspeitos fugiram rapidamente na moto e ainda não foram identificados. Jailson morreu no local antes da chegada do socorro.

Moradores acionaram a Polícia Militar logo após o crime. Equipes da Polícia Civil também estiveram no local para os primeiros levantamentos, enquanto a área foi isolada para o trabalho da perícia criminal da Polícia Científica. Não há informações sobre qual poderia ser a motivação para o homicídio. Ainda segundo informações policiais, “Teta” já teria passagens pela polícia por furtos em residências e roubos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer o crime e identificar os autores. Testemunhas devem ser ouvidas durante as diligências.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.