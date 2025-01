PRF intercepta veículo com 950 maços de cigarros contrabandeados na BR-316

Durante uma fiscalização realizada nesta quarta-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 950 maços de cigarros contrabandeados no quilômetro 102 da BR-316, em Santa Maria do Pará, no nordeste do estado. A apreensão ocorreu em uma abordagem a um veículo Chevrolet Spin, em frente à Unidade Operacional (UOP) da PRF. O motorista do carro foi preso.​

Os agentes encontraram 19 caixas grandes no porta-malas e no banco traseiro do veículo, cada uma contendo 50 maços de cigarros importados. Questionado sobre a carga, o motorista afirmou que adquiriu os produtos em Belém e pretendia revendê-los em comércios de Capanema. Ele não soube informar o nome da pessoa que lhe forneceu a mercadoria, mas admitiu que fazia o transporte ilegal aproximadamente uma vez por mês.

Diante dos fatos, o condutor foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria do Pará, com a carga apreendida. Ele deverá responder pelo crime de contrabando.