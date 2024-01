Forças de segurança apreendem 3 caminhões com cigarros contrabandeados em Benevides

Nesta quarta-feira (17), três caminhões e um galpão carregados com cigarros contrabandeados foram apreendidos, no distrito de Murinim, em Benevides, pela ação integrada de agentes de segurança dos Grupamentos Fluvial (GFlu) e Aéreo (Graesp), vinculados a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), junto à Delegacia de Polícia Fluvial (DPFLu) da Polícia Civil.

De acordo com as informações divulgadas pela Segup, essa foi uma das maiores apreensões desse material no Estado. A ação aconteceu a partir de uma denúncia anônima ao canal do Disque-Denúncia 181, no último sábado (13), de que em um trapiche situado na área era utilizado para contrabando de cigarros. Diante das informações e investigações, equipes do Gflu e DPFLu realizaram incursões nos rios em torno da área citada nas duas novas embarcações entregues pelo Estado, além de sobrevoos com uma aeronave do Graesp, onde foi possível identificar o local.

Em seguida, equipes policiais deslocaram por terra e localizaram os três caminhões com a carga, além de uma casa e um galpão onde o material era armazenado em um sítio no distrito de Murinim. Com a movimentação da equipe policial, os envolvidos conseguiram fugir para a mata e deixaram todo o material para trás. O material foi apreendido pela Polícia Federal.

“A apreensão mostra que os nossos rios têm grande potencial logístico para o transporte de cargas e as embarcações são mais adequadas para carregar volumes vultosos, gerando interesse para o crime e fazendo com que a segurança pública precise estar reforçada com embarcações, equipamentos e formação adequada, fato que vem sendo prioridade nas estratégias de segurança pública nas hidrovias e que vem gerando resultados expressivos com essa apreensão”, disse o titular do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, Delegado Arthur Braga, que esteve coordenando a equipe na ação.